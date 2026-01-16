Laporta niega la estafa a una inversora en 2016 y dice que fue un "incumplimiento contractual"

El presidente del F.C. Barcelona, Joan Laporta, a su llegada a la Ciutat de la Justicia. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, investigado por una presunta estafa de 91.500 euros en 2016 a una inversora ha asegurado este viernes ante la titular del Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona que se trataría, en todo caso, "de un incumplimiento contractual, pero en ningún caso de una estafa o un engaño", según ha explicado su abogado, Jordi Pujante, tras su declaración.

Según el auto al que ha tenido acceso Europa Press, la querellante, en ejercicio de su actividad inversora, tuvo conocimiento a mediados de 2016 de dos oportunidades de inversión a través de un agente de banca privada "que presentaban condiciones atractivas".

Una de ellas era invertir 50.000 euros en un contrato de préstamo en Core Store, sociedad con sede en España que ofrecía una rentabilidad de un 6%, de forma que la inversión sería destinada a la ejecución de un plan estratégico para el ascenso del Club de Futbol Reus Deportiu desde segunda división B a segunda división A.

La segunda, invertir 54.000 euros en suscripción en acciones de CSSB Limited, sociedad radicada en Hong Kong, siendo la inversión destinada a un proyecto de creación en China de una academia de formación futbolística inspirada en La Masía del Fútbol Club Barcelona.

La querellante sostiene que invirtió un total 104.000 euros entre las dos sociedades, con las que presuntamente tienen una vinculación los investigados --entre los que, además de Laporta, también figuran el vicepresidente del club blaugrana, Rafael Yuste; el economista Xavier Sala i Martín y el exdirector general Joan Oliver--, de los cuales sólo recuperó 12.500 euros en 2024.

No obstante, el abogado de Laporta ha asegurado que entre los años 2023 y 2024 se le devolvieron todos los intereses de la inversión en Core Store y entre 2024 y 2025 se le retornó, si no la totalidad, "tres cuartas partes" del capital que invirtió en la citada sociedad, un hecho que también ha reconocido el abogado de la inversora, Pepe Oriola, que ha dicho que ha recuperado 35.000 de los 50.000 euros.

Pujante ha subrayado que Laporta fue administrador solidario de Core Store hasta 2019, pero que nunca estuvo vinculado a CSSB Limited, y que tampoco fue usado como "gancho" para vender productos financieros.

El letrado de Laporta ha dicho que entienden que "no hay un caso penal", sino que en todo caso tendría que subsanarse por la vía civil, y ha defendido que el presidente del Barça no intervino ni en la firma de este contrato ni en ningún otro, en sus palabras textuales.

Sobre por qué no se le informó a la inversora de que el Reus presentaba pérdidas y estaba en situación de impago cuando se le ofreció la inversión a la querellante, el abogado ha dicho que Laporta "desconocía" los pormenores, pues no era la persona que se ocupaba del proyecto y ha dicho ser optimista en relación a la investigación, que espera que se cierre pronto.

OTROS TRES INVESTIGADOS

Laporta, que ha respondido a todas las partes, se ha limitado a decir a la salida de los tribunales que "ha ido bien".

Este viernes tendrían que haber declarado también Yuste, Sala i Martí y Oliver, pero no lo han hecho, según las fuentes judiciales consultadas, porque no se les ha notificado a tiempo y que, por el momento, sus comparecencias no tienen fecha.