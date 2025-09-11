Larrosa (Lleida) reivindica el catalán y la no vulneración de derechos humanos

LLEIDA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Lleida, Félix Larrosa, ha reivindicado este jueves la lengua catalana y ha hecho un llamamiento a la no violencia y la no vulneración de los derechos humanos en un acto unitario en la Nau Central de la Seu Vella para celebrar la la Diada Nacional de Catalunya en Lleida.

Ha presidido el acto el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, acompañado por el alcalde, Fèlix Larrosa; el presidente de la Diputació, Joan Talarn, y la delegada territorial del Govern, Núria Gil, informa el Ayuntamiento de Lleida en un comunicado.

Larrosa ha defendido la cohesión ciudadana y la libertad institucional: "La Diada Nacional de Catalunya nos recuerda la importancia de conmemorar la historia mirando al futuro con optimismo", ha dicho.

También ha reivindicado el catalán, y en concreto, el de Lleida -- "Nos define y nos diferencia", ha asegurado-- y ha instado a preservarlo, hablarlo y darlo a conocer como herramienta de creación de oportunidades e integración, en sus palabras.

En este sentido, también ha abogado por la educación y la defensa del modelo lingüístico de la escuela catalana, y por su reconocimiento en Europa: "Porque en catalán vivimos, nos entendemos, nos encontramos, aprendemos y amamos".

El alcalde ha condenado "el genocidio que se está produciendo en Gaza y la crisis extrema de hambre que se deriva", una situación que ha calificado de inhumana que no se puede obviar.

ORDEIG

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha reivindicado el papel de las instituciones públicas y entidades sociales que "sacan tiempo de su día para dedicarlo al bien común y hacer un país y sociedad mejor" y ha asegurado que Catalunya ha sido y debe ser un ejemplo del tejido asociativo, del compromiso social, de reafirmación nacional y de mirada hacia adelante colectivamente, en sus palabras.

También ha dedicado sus palabras a "la defensa, de las personas que viven y que la trabajan, de los frutos y del mundo rural" y ha puesto en valor los símbolos, la identidad y la une a todos.

Ordeig, Larrosa, el presidente de la Diputación, Joan Talarn, y la delegada territorial del Gobierno de la Generalitat en Lleida, Núria Gil, han hecho un llamamiento a la justicia, la paz y solidaridad ante los conflictos bélicos actuales, y también han hecho hincapié en la importancia de unir esfuerzos para la defensa del catalán, "para que siga siendo una lengua transversal e inclusiva".

Las autoridades se desplazaron al puente levadizo escoltadas por la Guardia Urbana de Gala, donde han realizado la ofrenda floral al monolito en recuerdo de los leridanos y leridanas víctimas de la Guerra de Sucesión.

Durante la mañana han permanecido abiertos los dos espacios para las ofrendas de entidades y particulares: el Edificio del Roser (Parador de Lleida) y el monolito en recuerdo a las víctimas de 1707 (Seu Vella).