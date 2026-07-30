L'Auditori de Barcelona cierra temporada con 402.000 espectadores y un 83% de ocupación

Archivo - El director de L’Auditori de Barcelona, Víctor Medem, posa para Europa Press, en el exterior de L’Auditori de Barcelona, a 17 de junio de 2025, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'Auditori de Barcelona ha cerrado la temporada 2025-26 con 584 conciertos, 402.586 espectadores y una ocupación media del 83%, informa este jueves en un comunicado.

La sala de conciertos ha asegurado que estas cifras "evidencian la solidez de un proyecto que integra excelencia artística, educación, patrimonio, creación contemporánea y compromiso social".

Durante la temporada, primera con Víctor Medem como director, se han registrado 6.337 abonos, de los que 5.715 abonados corresponden a los abonos de temporada de la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), la Banda Municipal de Barcelona, los ciclos de Cambra, Antiga y Familiars.

El resto de abonos, 622, son tarifas planas para menores de 25 y 35 años, que según L'Auditori, "confirman la buena respuesta de los públicos jóvenes a las políticas de acceso" impulsadas por la institución.

Los conciertos de la OBC han recibido 78.753 espectadores, los de la Banda Municipal de Barcelona 17.200, los del servicio educativo han reunido 161.814 y el Museu de la Música 48.687 visitantes, entre otros registros.