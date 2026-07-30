Muere el actor Manolo Solo a los 62 años

Archivo - El actor Manolo Solo durante la presentación de ‘Anatomía de un Instante’ en el Festival de Cine de San Sebastián, a 26 de septiembre de 2025, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). Miniserie española dirigida por Alberto Rodríguez, q - Unanue - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El actor Manolo Solo ha muerto a los 62 años de edad, según ha anunciado la Academia de Cine en su perfil de X.

El intérprete es uno de los rostros más conocidos del cine español por su participación en películas como 'Celda 211', 'Tarde para la ira' o la reciente 'Una quinta portuguesa'. Manolo Solo logró el Goya a Mejor Actor de Reparto por 'Tarde para la ira', y estuvo nominado por 'B, la película', 'El buen patrón', 'Cerrar los ojos' y Una quinta portuguesa.

Uno de los primeros en despedirse del actor ha sido el cineasta Santiago Segura que, a través de X, ha lamentado la pérdida de un "gran actor y un gran tipo". "Muy triste por el fallecimiento de Manolo Solo, un gran actor (además de un gran tipo), premio Goya por su participación en "Tarde para la ira". Coincidí con él en el rodaje de "El gran Vazquez" donde interpretaba al genial Francisco Ibáñez", ha publicado.

Manolo Solo (Algeciras, 1964) es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Sevilla, estudió en el Instituto del Teatro de Sevilla sin graduarse. Su trayectoria ha sido distinguida en festivales como Huelva, Islantilla y Málaga, consolidándolo como uno de los talentos más destacados del cine andaluz.

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