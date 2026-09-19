Laure Vega encabezará la candidatura de la CUP en las elecciones municipales de Barcelona

Archivo - La diputada de la CUP y candidata a la alcaldía de Barcelona, Laure Vega - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Cuestiona las políticas del Ayuntamiento y pide un "cambio de rumbo" BARCELONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP en el Parlament Laure Vega encabezará la candidatura de la CUP y Comunistes de Catalunya para las elecciones municipales en Barcelona el próximo año.

Vega ha sido ratificada en el proceso de elección llevado a cabo durante esta semana por las organizaciones que impulsan el proyecto y aquellas personas que le dan apoyo a título individual, y ha sido presentada oficialmente como candidata en un acto del partido este sábado, han informado en un comunicado.

La candidatura se presenta como un "proyecto amplio y antifascista" para sumar organizaciones, movimientos sociales y activistas para disputar el gobierno de la ciudad al PSC.

En su primera intervención como candidata, Vega ha situado como prioridades del proyecto la vivienda, los servicios públicos, las condiciones de vida y de trabajo, la defensa del catalán, la lucha contra la "emergencia climática" y el combate contra la extrema derecha.

"Nos están robando Barcelona. Son intolerables situaciones como no llegar a final de mes, tener que escoger entre el alquiler o la comida y no poder vivir plenamente en catalán. Nosotros hemos venido a cambiarlo", ha reivindicado.

Ha cuestionado las políticas actuales del consistorio y ha pedido un "cambio de rumbo" para defender una Barcelona en la que la economía esté al servicio de la vida y no de los intereses de mercado.

VIVIENDA Y CAMBIO CLIMÁTICO

Ha apuntado que la vivienda será uno de los "ejes centrales" del programa con la voluntad de actuar sobre los precios, combatir la especulación, ampliar la vivienda asequible y reducir la presión de los usos turísticos.

Además, ha abogado por un cambio en el modelo de ciudad ante los efectos del cambio climático, con más espacios verdes, un transporte público de calidad y una revisión del modelo "basado en la masificación turística".

PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA

Después de su ratificación como candidata el 17 de octubre se presentará en un "gran acto" el proyecto político con el que acudirá a las elecciones.

La formación afirma que el proyecto mantiene la voluntad de incorporar nuevas organizaciones, movimientos sociales, colectivos y personas a título individual durante los próximos meses.