Laurent Binet aborda la libertad artística en la novela 'Perspectivas', situada en el Renacimiento

"Respecto a 1557 estamos mejor; a 1512 no estoy tan seguro", sostiene el autor



BARCELONA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El escritor francés Laurent Binet ha publicado en España la novela 'Perspectivas', una investigación criminal ambientada en Florencia en los años del crepúsculo renacentista en la que aborda la libertad artística: "Quiero creer que hemos progresado un poco respecto a la época del papa Pablo IV".

En un encuentro telemático con medios este lunes, Binet ha afirmado que ha situado la novela en 1557, una época que contrapone con los inicios del siglo XVI en la que los artistas gozaron de una "libertad inconcebible" hasta ese momento, y lo ha hecho por ser un periodo en que tiene su apogeo la contrarreforma y el papado de Pablo IV, había un ambiente más duro y crispado y las obras de arte fueran censuradas.

La novela, publicada en castellano por Seix Barral y en catalán por Edicions de 1984, inventa la investigación del asesinato del pintor Pontormo mientras trabajaba en los frescos de una capilla --"el pintor no murió así", ha remarcado Binet-- y la aparición de un cuadro obsceno de la hija de Cosme de Médicis como protagonista.

Ha afirmado que escogió a Pontormo por ser "un poco desconocido" y su aura de misterio después de que los frescos de la Capilla de San Lorenzo fueran destruidos, y eligió a Vasari como investigador por pasar a la posteridad como crítico con sus 'Vidas' para la que fue básica la observación.

CAPILLA SIXTINA

Todo ello lo hace a través de una sucesión de cartas en las que los diferentes protagonistas se intercambian información y observaciones, lo que le ha permitido recurrir a una docena de narradores, en una época en la que con Pablo IV "vuelve la censura" y en la que años después los sexos de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel son repintados con velos.

"Me parece alucinante que estemos en una situación parecida con las obras de arte. Incluso de una forma más crispada", ha subrayado Binet, y ha afirmado que al inicio de la escritura no buscó un paralelismo premeditado con la actualidad, pero que surgió de forma espontánea.

Preguntado por si la situación ahora en torno a la libertad artística es mejor que en aquellos años: "Respecto a 1557 mejor; a 1512 no estoy tan seguro. La Capilla Sixtina fue posible en 1512, hoy no sé".

El escritor de 'HhhH' ha asegurado que "en el 90% de los casos, la religión es enemiga del arte", pero que ocurren milagros como esa época del Renacimiento entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI en la que permite la emergencia de obras de arte increíbles.

Ha afirmado que siempre tiene en mente lo que supuso la caída del muro de Berlín como visagra del siglo XX, pero que unos meses antes se produjo la 'fatwa' al escritor Salman Rushdie, que en un momento se vio como una "incoherencia arcaica", pero que luego se demostró que era una tendencia que pesaba cada vez más.

Ha sostenido que también la corrección política es un problema, pero que es sorprendente que en ocasiones la izquierda "se encuentra en situaciones parecidas a las de Pablo IV para querer borrar cosas de la historia, por buenas intenciones en principio".

Se ha preguntado "quién decide qué se autoriza o no, qué está bien o no, qué es lo que hiere o no", ha afirmado que si incluso los progresistas dicen qué es ofensivo y hay que suprimir dónde acaba, y ha considerado alucinante que se opte incluso por reescribir pasajes de libros.

La editora de Seix Barral Rocío Fernández ha subrayado la "gran actualidad" de la novela con sus reflexiones sobre el papel del arte y sus condicionantes morales.