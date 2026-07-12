Le Meurice Alain Ducasse protagoniza el XII Festival Gastronómico Candlelight en S'Agaró (Girona)

BARCELONA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El restaurante Candlelight, en el Hostal de La Gavina en S'Agaró (Girona), ha celebrado este fin de semana el XII Festival Gastronómico Candlelight, cuyo invitado de esta edición ha sido el restaurante parisino Le Meurice Alain Ducasse.

Romain Fornell y Oriol Fernández (Candlelight) sirvieron una cena el sábado por la noche junto a Amaury Bouhours, chef ejecutivo del local de París, informan los organizadores en un comunicado.

Los tres, unidos por la tradición culinaria francesa desde trayectorias distintas, concibieron un menú que combinó algunas de las creaciones más representativas de ambos locales, compaginando la alta cocina parisina con el producto y la personalidad mediterránea.

El menú incluyó elaboraciones como la tartaleta de caviar con huevo confitado y rábano picante, la araña de mar de Roscoff, la langosta azul, el atún rojo con tomate, el salmonete de costa y el conejo de Borgoña.

COCINA FRANCESA Y MEDITERRÁNEA

Por eso el director gastronómico del Hostal de La Gavina, Romain Fornell, afirmó que recibir a Bouhours es "una magnífica oportunidad para seguir estrechando los vínculos históricos entre la cocina francesa y la mediterránea".

Bouhours destacó la singularidad del encuentro y la oportunidad de cocinar frente al Mediterráneo junto al equipo de Candlelight.