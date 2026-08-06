L'Energètica alcanza los 5.000 puntos de suministro de energía limpia

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BARCELONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

L'Energètica superó en junio los 5.000 puntos de suministro de electricidad limpia en Catalunya y prevé comercializar 1.162 GWh de energía renovable durante este año, informa en un comunicado este jueves.

El crecimiento se debe a la incorporación progresiva de usuarios de diferentes ámbitos de la administración pública.

La empresa ha explicado que el sector sanitario se ha consolidado como el principal consumidor, con 500 GWh consumidos por la atención primaria y ocho hospitales públicos.

Por detrás está el ciclo del agua, con la empresa pública ATL, que consume 345 GWh anuales para la captación y potabilización de agua, y el ámbito de la seguridad y la justicia.

La empresa ha asegurado que esta cifra consolida su evolución y ha explicado que es la 32 comercializadora con mayor consumo de España y la octava de Catalunya.