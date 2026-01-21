L'Energètica asume el suministro eléctrico de gran parte del sector sanitario público catalán

Archivo - Institut Moisès Broggi. - L'ENERGÈTICA - Archivo

BARCELONA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

L'Energètica ha empezado a abastecer desde el 1 de enero al Institut Català de la Salut (ICS), que gestiona 8 hospitales de referencia en Catalunya, y cerca del 80% de la atención primaria, así como entidades del ámbito de la salud, lo que supone la incorporación de 592 nuevos puntos de suministro, informa este miércoles en un comunicado.

Esta ampliación de los centros abastecidos implica que la empresa pública "pasa a suministrar unos 500 GWh anuales adicionales, cifra que corresponde al alto consumo energético que requieren los equipamientos hospitalarios, de medicina primaria y de investigación, que funcionan las 24 horas del día".

Con esta integración, la empresa pública provee un total de 4.904 puntos de suministro de la Generalitat y del sector público, gestionando un volumen global de 1.250 GWh, cifras que representan un incremento del 67% respecto a la energía suministrada hasta el cierre del año anterior.

Así, L'Energètica suministra energía verde a los 8 hospitales de referencia que gestiona el ICS: Hospital Universitari Vall d'Hebron, Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Hospital de la Verge de la Cinta de Tortosa (Tarragona), Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona y Hospital de Viladecans (Barcelona).

También ha empezado a proveer electricidad limpia a otros centros de referencia del sistema sanitario público como el Hospital Clínic de Barcelona, el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y el Consorci Parc de Salut Mar de Barcelona.

TERRITORIO E INVESTIGACIÓN

Asimismo, el suministro llega a consorcios territoriales "clave" como son el de Vic, l'Anoia, el Maresme, el Parc Taulí de Sabadell (Barcelona) y el Hospital de la Cerdanya (Girona), así como al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y al Banc de Sang i Teixits.

La operación también incluye centros de investigación punteros que requieren un suministro eléctrico de calidad y garantía de origen renovable, como el Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras y el Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.