Se levanta el confinamiento en Talavera y Ribera d'Ondara (Lleida) una vez estabilizado el incendio

LLEIDA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha levantado este miércoles a las 22.45 horas el confinamiento en las poblaciones de Talavera y Ribera d'Ondara (Lleida), una vez estabilizado el incendio de vegetación agrícola en Talavera que ha quemado 60 hectáreas.

En un apunte en 'X' recogido por Europa Press, Protecció Civil pide a la población no acercarse a la zona afectada por el fuego y continuar atentos a las indicaciones de las autoridades.

Los Bombers de la Generalitat siguen trabajando con una cincuentena de dotaciones terrestres en este incendio después de haberlo estabilizado.