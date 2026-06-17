Se levanta el confinamiento en Talavera y Ribera d'Ondara (Lleida) una vez estabilizado el incendio

Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 17 junio 2026 22:59
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LLEIDA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha levantado este miércoles a las 22.45 horas el confinamiento en las poblaciones de Talavera y Ribera d'Ondara (Lleida), una vez estabilizado el incendio de vegetación agrícola en Talavera que ha quemado 60 hectáreas.

En un apunte en 'X' recogido por Europa Press, Protecció Civil pide a la población no acercarse a la zona afectada por el fuego y continuar atentos a las indicaciones de las autoridades.

Los Bombers de la Generalitat siguen trabajando con una cincuentena de dotaciones terrestres en este incendio después de haberlo estabilizado.

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