Levantan las cautelares que impedían la retirada del monumento franquista de Tortosa (Tarragona)

Archivo - El monolito conmemorativo de la Batalla del Ebro fue inaugurado por el dictador Francisco Franco en 1966. - GENERALITAT - Archivo

TARRAGONA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Tarragona ha levantado las medidas cautelares que en 2021 impidieron la retirada del monumento franquista de Tortosa (Tarragona), según el auto consultado por Europa Press.

En 2021 el juzgado que tenía que resolver el recurso paralizó el procedimiento a la espera de que se resolviesen los recursos presentados por diversas entidades, que se oponían a la descatalogación del monumento de la Batalla del Ebro inaugurado por el dictador Francisco Franco en 1966 y a la licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento de la localidad para retirarlo.

Después de que el TSJC los rechazara, y del pronunciamiento del Tribunal Supremo en el mismo sentido, que en marzo rechazó el recurso de casación presentado por la Asociación Cultural Despierta España, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Tarragona ha levantado las medidas cautelares.

REANUDACIÓN DE LA RETIRADA

La alcaldesa de Tortosa, Mar Lleixà, ha celebrado que el juez haya considerado que la licencia de obras se otorgó correctamente y confía en que la Generalitat reanude el proceso para retirar el monumento franquista.

"Después de las sentencias firmes favorables a la descatalogación del monumento, en el mes de marzo dirigí una carta al conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, para que formulase una petición de impulso procesal para avanzar en la resolución del contencioso administrativo contra la licencia de obras, que había bloaqueado las obras de retirada", ha recordado Lleixà en un comunicado.

En este sentido, la Generalitat formuló la petición, a la que el Ayuntamiento se adhirió, pese a no estar personado en la causa: "Ahora, la justicia también ha concluido que el acuerdo de la junta de gobierno local del 24 de febrero de 2021, con la que el Ayuntamiento concedía la licencia de obra mayor para realizar las obras de retirada, estaba bien dada".

La alcaldesa ha añadido que lo que hace falta ahora es prepararse para la reanudación de los trámites judiciales, dado que una vez que se dicte sentencia, el Govern podrá volver a impulsar la retirada del monumento franquista y adjudicar de nuevo las obras.