Level refuerza su conexión entre Barcelona y Lima con una cuarta frecuencia semanal

Un avión de Level - LEVEL

BARCELONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Level, la aerolínea de largo radio del grupo IAG con base en Barcelona, incorpora una cuarta frecuencia semanal en la ruta que conecta Barcelona y Lima, informa en un comunicado este jueves.

"Con el objetivo de ofrecer una mayor flexibilidad y responder a la creciente demanda, Level añadirá un nuevo vuelo semanal los lunes a partir del 15 de marzo de 2027", explica la compañía, que ya cubre este trayecto los miércoles, viernes y domingos; esta frecuencia adicional estará disponible hasta finales de septiembre de 2027, reforzando la temporada de verano.

Desde el inicio de operaciones el pasado 3 de junio, la conexión entre ambas ciudades ha registrado "una excelente acogida" por parte de la clientela de Level, con horarios diseñados para facilitar la conectividad con otros destinos en Europa y América.