Lewis Capaldi actuará en marzo en Barcelona y Madrid

BARCELONA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cantante británico Lewis Capaldi actuará en Barcelona y Madrid en marzo de 2023 en el marco de la gira 'Broken by desire to be heavenly sent Tour', ha informado este martes la promotora Live Nation en un comunicado.

Los conciertos tendrán lugar el 10 de marzo en el Palau Sant Jordi de Barcelona y al día siguiente en el WiZink Center de Madrid, y las entradas se pondrán a la venta el 28 de octubre, con una preventa para usuarios registrados de livenation.es el 26 de octubre.

El primer álbum de Capaldi, 'Divinely uninspired to a hellish extent', vendió más de 10 millones de copias en todo el mundo, y con su segundo disco, 'Broken by desire to be heavenly sent', que se publicará en mayo, iniciará una gira europea a partir de enero de 2023.