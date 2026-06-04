La ley de acompañamiento de Presupuestos supera el debate de totalidad y seguirá su tramitación

La consellera de Economía de Catalunya, Alícia Romero (c), durante un sesión plenaria, en el Parlament de Catalunya, a 4 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Hoy, el pleno del Parlament debate el proyecto de ley de Presupuestos de la Genera - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público --ley de acompañamiento-- de los Presupuestos ha superado este jueves el debate de totalidad, al rechazarse las enmiendas a la totalidad presentadas por Junts, PP, Vox, CUP y AC, y seguirá así su tramitación en el Parlament.

En el pleno han votado en contra de las enmiendas de totalidad PSC-Units, ERC y Comuns, formaciones con las que el Govern ha pactado las cuentas públicas que, previsiblemente, se debatirán de forma definitiva el 2 de julio y entrarán entonces en vigor.

La consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero ha presentado la norma, que no incluye para este ejercicio modificaciones en los impuestos, y en el ámbito fiscal modifica 70 tasas, deroga 22 y crea 3 nuevas, además de modificar el cálculo del cánon del agua.

En el ámbito administrativo, se busca simplificar y agilizar procedimientos y se dota de personal suficiente a la Intervención General, se permite la fiscalización en fase de resolución para reducir plazos y se simplifica la norma de control interno de las entidades del sector público, además de regular la posibilidad de conceder subvenciones sin concurrencia competitiva en actividades específicas en que se justifique.

En el ámbito legislativo se incluye la tramitación de urgencia en anteproyectos de ley y disposiciones reglamentarias, se introduce a miembros independientes en las entidades del sector público y se avanza en la transformación digital de procesos vinculados a actividades económicas, urbanísticas y ambientales.

También hay medidas en vivienda y urbanismo vinculadas al control del mercado del alquiler y sobre las viviendas vacías, se refuerza el régimen sancionador y la consulta del registro de grandes tenedores de vivienda, además de medidas urbanísticas para la ordenación de edificios y de suelo urbano no consolidado, entre otras.

Para Romero, no se trata de una norma accesoria, aunque en esta ocasión no se contemplan cambios en el ámbito fiscal, puesto que en 2022 ya se impulsó una importante modificación, y en el pasado ejercicio el Govern hizo ya "ajustes" en el IRPF y el ITP.

Sobre las tasas, ha justificado la eliminación de 22 porque tenían una recaudación muy pequeña y generaban "ningún impacto" más que carga administrativa a los ciudadanos.

También ha explicado que las medidas de simplificación y agilización administrativa las impulsan para hacer la administración más cercana al ciudadano, como los son las modificaciones en vivienda que se incluyen: "Menos dispersión, mayor coherencia y mejor orientación de los instrumentos públicos", ha resumido.

GRUPOS

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha definido la ley de acompañamiento como "una simple recopilación de ajustes normativos y tecnicismos, sin ningún tipo de alma y ambición nacional", lamentando que no incorpore una rebaja de impuestos como en IRPF y Sucesiones y Donaciones, que ha sumado al déficit histórico de inversiones y al déficit fiscal que sufren los catalanes.

En la misma línea, el diputado del PP Juan Fernández ha criticado que Catalunya sea "un infierno fiscal" cuya principal víctima es la clase media, y ha criticado una ley de acompañamiento que considera que certifica que el Govern se aferra a recetas fracasadas para recaudar y controlar más la vida de los catalanes, además de constatar el malestar que hay en diversos colectivos, como el de los docentes y sanitarios.

Para el diputado de Vox Andrés Bello, la ley es "propia de un Govern que no lidera, que no ilusiona, sin iniciativa, casi de trámite y que se limita a la mera administración de los asuntos públicos" cosa que, ha dicho, es paradójicamente una buena noticia para Vox, y ha criticado que no incluya bajadas de impuestos como el de Sucesiones y Donaciones.

La diputada de la CUP Pilar Castillejo ha lamentado que la ley modifique leyes y decretos con un procedimiento único, una decisión política para "reducir el debate, la fiscalización y el control parlamentario", y cree que la manera de gobernar del Govern es decidir en los despachos para luego pedir el aval del Parlament.

Desde AC, ante la ausencia de la líder, Sílvia Orriols, que ha asistido a la Patum de Berga (Barcelona), la diputada Rosa Maria Soberana ha afeado que la ley de acompañamiento conlleve más gasto, más burocracia y más ideología, y la ha tildado de fraude fiscal: "Es un instrumento para perpetuar el modelo fallido del tripartito eterno, ahora todavía del PSC".

El portavoz de los Comuns, David Cid, ha avanzado algunas de las enmiendas que introducirán en dicha norma, sobre todo en materia de vivienda tras pactarlas con el Govern, entre las cuales las medidas para la creación de una dirección general de Disciplina en Vivienda: "La gente debe saber que Catalunya no está en venta", ha dicho, y ha advertido al Govern de que debe ser más ambicioso en este ámbito.

El diputado del PSC-Units Guillem Sánchez ha cargado contra Junts por sus críticas a los Presupuestos y les ha pedido volver a la centralidad: "Mucha reclamación, mucha queja, mucha denuncia, pero cuando toca asumir instrumentos, responsabilidad y gobernanza, les aparece el miedo".