L'Hospitalet (Barcelona) acogerá del 27 al 28 de mayo el foro Cuida 2026 sobre cuidados geriátricos

Archivo - Varias personas en un parque, a 17 de septiembre de 2025, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Farga de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) acogerá los próximos 27 y 28 de mayo el congreso Cuida 2026, un nuevo foro de profesional sobre el cuidado a las personas mayores.

Organizado por la Fundació FiraGran, está dirigido específicamente a los ámbitos de residencias geriátricas, centros de día y servicios de ayuda a domicilio (SAD), así como a profesionales del ámbito social y sanitario, entidades, empresas y organizaciones vinculadas a los cuidados, informa la fundación en un comunicado este lunes.

Según Fundació FiraGran, el encuentro "nace en un momento clave para el sector, marcado por el claro envejecimiento de la población", por el aumento de la demanda de cuidados de calidad, por la incorporación de tecnología avanzada y la necesidad de evolucionar hacia modelos más eficientes, sostenibles y humanizados.

El programa incluye más de 75 actividades entre conferencias, debates, diálogos, talleres, presentaciones de estudios, innovaciones y libros y exposiciones de casos reales, organizadas en tres bloques: atención en residencias geriátricas, centros de día y SAD; sector social y comunitario, y ámbito sanitario y sociosanitario.

Entre los espacios destacados, se encuentra el Innovation Hub, dedicado a la presentación de avances tecnológicos y soluciones emergentes en el ámbito de los cuidados.