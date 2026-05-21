L'Hospitalet (Barcelona) avanza en la construcción de la nueva comisaría de Guardia Urbana y CNP

Archivo - Un agente de la Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). - L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA) - Archivo

BARCELONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha aprobado el inicio del concurso para diseñar la futura comisaría de la Guardia Urbana, que compartirá con la Policía Nacional, en la avenida Pau Casals a la altura de la avenida Carrilet.

De este modo, se activa el proceso para escoger el equipo que redactará el proyecto de la nueva comisaría, que sustituirá a la de la calle Migdia, que ha quedado pequeña y presenta limitaciones importantes, indica el consistorio en un comunicado.

El objetivo es que el nuevo equipamiento sea un edificio moderno y tecnológicamente avanzado, con espacios más funcionales, una mejor organización y unas condiciones más adecuadas tanto para los agentes como para los vecinos que acudan para realizar trámites o denuncias.

El alcalde de L'Hospitalet, David Quirós, ha celebrado el nuevo paso realizado por el gobierno municipal con el objetivo de que la policía de la ciudad "disponga de un equipamiento policial moderno, eficiente y preparado para dar respuesta a las necesidades actuales".

Se espera que la nueva comisaría, de una superficie aproximada de 10.000 metros cuadrados, sea una de las inversiones más importantes de los próximos años enmateria de seguridad, añade el Ayuntamiento.