L'Hospitalet (Barcelona) se prepara para el verano con más policía, limpieza y agentes cívicos

Archivo - Un agente de la Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). - L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA) - Archivo

BARCELONA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha puesto en marcha su plan de actuación para los meses de verano con un dispositivo que reforzará las actuaciones de la policía, el servicio de limpieza y la presencia de agentes cívicos hasta el 15 de septiembre.

El objetivo del plan es garantizar la convivencia vecinal en la época con "un uso más intensivo del espacio público", reduciendo las actividades que generen molestias en las calles, centrándose en los puntos que concentran un mayor número de incidencias.

Estos son los bloques de la Florida, la avenida de Severo Ochoa, las plazas Eivissa, Llibertat y Espanyola, el parque de Les Planes y la avenida Catalunya, en las que se intensificará la presencia policial para disolver botellones y controlar los horarios de cierre.

PUNTOS LILA Y AGENTES CÍVICOS

Para combatir la delincuencia, la Guardia Urbana de L'Hospitalet se coordinará con los Mossos d'Esquadra en el marco del Pla Bastió, dedicado a combatir los robos violentos y la multirreincidencia, priorizando actuaciones de proximidad y convivencia.

En el caso de las agresiones sexuales, el consistorio desplegará un dispositivo de Puntos Lila itinerantes, activo durante las noches de viernes y sábado en zonas de ocio nocturno y concurrencia juvenil, hasta el 31 de agosto.

También se incrementará el número de agentes cívicos, con especial incidencia en las 5 'civitecas' de la ciudad, y un verano más se mantendrá el dispositivo de facilitadores de ocio nocturno para gestionar y prevenir los conflictos de convivencia.