Libertad para el conductor ebrio que atropelló mortalmente a un joven en Castelldefels (Barcelona)

Publicado 21/01/2019 15:36:49 CET

BARCELONA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 8 de Gavà (Barcelona) ha decretado la libertad sin fianza, comparecencias mensuales y retirada de pasaporte del conductor de 24 años que el sábado arrolló a un grupo de personas causando un muerto y dos heridos en Castelldefels.

Según ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el juez también ha dictaminado la retirada de permiso de conducir y el decomiso del vehículo.

La causa contra él está abierta por homicidio por presunta imprudencia grave, dos delitos de lesiones por imprudencia grave, un delito de conducción temeraria, un delito de conducción bajo los efectos del alcohol y un delito de omisión del deber de socorro.

En el auto, recogido por Europa Press, el conductor, de 24 años y sin antecedentes, dio positivo a la prueba de alcoholemia con una tasa de alcohol de 0,66 miligramos por litro de aire espirado, casi triplicando la tasa permitida.

Según el relato del juez, el detenido condujo de manera temeraria, bajo los efectos del alcohol, hasta golpear con un badén, lo que provocó que perdiera el control del vehículo impactando contra un grupo de personas que se hallaban en las proximidades.

Al arrollar al grupo, mató a uno de ellos y causó lesiones en otras dos personas, para a continuación abandonar el lugar sin asistir a los heridos.

Para el juez, "no resulta ninguna duda de su participación en los hechos a nivel de autor", y se trata de unos hechos de extrema gravedad, pero no considera necesaria la prisión provisional porque no concurren las condiciones necesarias.

El juez considera que con las medidas cautelares acordadas se evita la posibilidad de reiteración delictiva y el riesgo de fuga, por lo que no acuerda el ingreso en prisión como pedía la Fiscalía.