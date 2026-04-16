En libertad el hombre con movilidad reducida investigado por un homicidio en Barcelona

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a 7 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El magistrado de la plaza 31 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona ha acordado la libertad con la obligación de presentarse en el juzgado cuando le sea requerido para el hombre con movilidad reducida investigado por un homicidio en el barrio del Bon Pastor de Barcelona, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un comunicado.

En la vista de ratificación de la medida cautelar de prisión provisional celebrada este jueves, la Sección especializada en colectivos vulnerables de la Fiscalía de Barcelona solicitó su arresto domiciliario, según informó el Ministerio Público en un comunicado.

La Fiscalía solicitó que se dictase la obligación de residir y permanecer en su domicilio, sin poder abandonarlo sin una autorización judicial, así como la instalación de un dispositivo de control telemático que permitiese verificar de forma permanente su localización.

También pidió que se le retirase el pasaporte, que se dictase un régimen de salidas controladas por motivos médicos y terapéuticos y que la unidad policial responsable emitiese un informe quincenal al juzgado detallando el cumplimiento de esta medida.

El hombre, que padece problemas de salud, estaba en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde el pasado 7 de abril como presunto autor de la muerte violenta de un joven en el barrio del Bon Pastor de Barcelona el 5 de abril.