Libertad con medidas cautelares para Xavier Atance, detenido por presunta agresión sexual

Archivo - Fachada de la Ciutat de la Justícia de Barcelona, a 1 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El productor de cine Xavier Atance ha quedado en libertad con medidas cautelares tras su detención el miércoles a raíz de tres denuncias por presunta agresión sexual a trabajadoras de su productora.

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha informado de que la magistrada de la plaza 6 de la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Barcelona ha decretado una orden de alejamiento con respecto a las víctimas, con las que le prohíbe que se comunique.

También le ha retirado el pasaporte y le prohíbe abandonar el país; la causa está abierta por delitos de agresión sexual y acoso.