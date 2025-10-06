En libertad con medidas el detenido por violar a su hija ante su otro hijo en la calle en Lleida

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a 7 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). El TSJC es el máximo órgano del poder judicial en la comunidad autónoma española de Cataluña, teniendo su sede en Barcelona. E - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 40 años que fue detenido por los Mossos d'Esquadra por presuntamente violar a su hija de 20 años ante su otro hijo --y hermano de la víctima-- de 8 en la calle en Lleida ha quedado en libertad con medidas cautelares este lunes por la mañana, después de haber prestado declaración ante el juez.

Concretamente, se le prohíbe acercarse a la víctima a una distancia inferior a 200 metros así como comunicarse con ella por cualquier vía, informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicado este lunes.

Por otro lado, la causa sigue abierta por un delito contra la libertad sexual.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del domingo cerca de las 03.00 horas en el exterior de la Llotja, en la avenida Tortosa, cuando una patrulla que un hombre estaba manteniendo relaciones sexuales con una mujer.

Al identificarlos, comprobaron que eran padre e hija, y esta última explicó que la estaba forzando y por ello los agentes detuvieron al hombre y la joven fue trasladada al hospital Arnau de Vilanova para someterse a una revisión médica.

La policía local de la localidad comunicó el caso a los mossos, que se han hecho cargo de la investigación.