Libertad provisional para los 4 detenidos en Sant Boi (Barcelona) por pintadas contra migrantes

BARCELONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El titular de la plaza 5 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) ha dejado en libertad provisional a los 4 detenidos por hacer pintadas con mensajes contra personas musulmanas, migrantes y partidos de izquierdas, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Los detenidos han quedado a disposición del juzgado siempre que sean requeridos y la causa está abierta por un delito de odio.

Los Mossos d'Esquadra los detuvieron el pasado miércoles, 28 de enero, como presuntos responsables de estas pintadas, que se realizaron entre junio de 2025 e inicios de este año en diferentes puntos del municipio, con una especial concentración en el centro urbano, cerca de un oratorio islámico de la localidad y de locales comerciales regentados por personas inmigrantes.

Además, las pintadas fueron difundidas a través de las redes sociales, "lo que aumentaba su impacto, su difusión y, por tanto, la alarma social que generaban", ha explicado el cuerpo policial en un comunicado este jueves.

A raíz de las investigaciones policiales se pudo identificar a los presuntos responsables, jóvenes de entre 20 y 24 años, a quienes se relaciona con la organización de ultraderecha Núcleo Nacional, pues las pintadas que hacían incluían pegatinas de esta organización a modo de reivindicación.