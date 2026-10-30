Libertad vigilada para el menor detenido como presunto creador y administrador de 'Blocus' Lleida

Disturbios en el centro de la ciudad, a 24 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Furgones de los Mossos d'Esquadra tienen blindada la plaza Catalunya de Barcelona desde este sábado por la tarde, donde han empezado a hacer algunas cargas pa - Lorena Sopêna - Europa Press

LLEIDA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La jueza de la sección de menores del tribunal de instancia de Lleida ha acordado la libertad vigilada para el menor de 16 años detenido este jueves en Bellmunt d'Urgell (Lleida) como presunto creador y administrador de los canales de comunicación de 'Blocus' en la demarcación de Lleida.

En un comunicado este viernes, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha informado de que también se ha acordado la prohibición de que el menor acuda a la localidad de Lleida los días 31 de octubre y 1 de noviembre, ante previsibles movilizaciones de 'Blocus', y una instrucción terapéutica.

Fue detenido como presunto autor de los delitos de conspiración por la comisión de desórdenes públicos y la incitación a cometer daños y saqueos en la ciudad de Lleida el pasado sábado.

El detenido había creado grupos en diferentes redes sociales y mensajería en los que difundía contenido que incitaba a cometer actos vandálicos, saqueos en comercios y ataques a las fuerzas del orden público.

En estos grupos se planeaba cómo deberían hacerse los saqueos y a qué tipo de comercio, como ir vestido para evitar ser identificado e, incluso, se hablaba de utilizar la violencia y artefactos lesivos contra la policía.