Un libro plantea '21 dilemas éticos del True Crime contemporáneo' para narrar con rigor

Méndiz durante el turno de preguntas junto a Pellicer - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Comunicación Alfonso Méndiz-Noguero ha presentado este sábado '21 dilemas éticos del True Crime contemporáneo', escrito junto a Marta Sánchez-Esparza, donde plantean como narrar los crímenes compaginando interés público con rigor e incitando a la reflexión.

"El true crime no es el problema; el problema es como se consume", según Méndiz, cuyo ensayo recomienda de forma divulgativa la actitud de cada implicado: periodistas, creadores de contenidos, productores, equipos audiovisuales, académicos, plataformas, programadores y también el público.

El periodista Ramon Pellicer le ha presentado el libro (editado por Comunicación Social) destacando que el texto no va contra el 'true crime', sino que analiza los malos usos que se puedan hacer, ya que pueden tener "consecuencias irreversibles".

Méndiz ha concretado que la puesta en escena debe ser rigurosa, porque su espectacularidad puede despistar al espectador por "fascinación", y ha advertido de que buscar el origen de la actitud del culpable puede ir más allá de la explicación y alcanzar la justificación.

Algún 'true crime' ha llegado a motivar "cierta empatía" ciudadana al explicar la difícil vida de un delincuente, y eso ha favorecido la reapertura de un caso por presión popular, lo que ha llevado a una segunda sentencia que rebaja la pena.

Para evitar la mitificación del criminal, el libro propone abordar los hechos sin ponerle en el centro, sino anteponiendo a familiares de la víctima e investigadores, y después "dando la justa medida" al culpable.

Méndiz considera incluso que jueces y policías pueden sentirse influidos por el 'true crime' sobre un hecho que han investigado, por lo cual es especialmente importante que toda narración distinga perfectamente entre hechos e hipótesis.

Una dificultad añadida es como se reconstruyen los hechos cuando faltan imágenes reales, lo que hace imprescindible que una recreación aparezca "claramente" distinguida de la parte documental.

RIESGO DE BANALIZACIÓN Y MIEDO

Méndiz atribuye el éxito del 'true crime' a la fascinación de la gente por las causas del crimen, aunque alerta de que eso puede acabar en un riesgo de banalización para unos ciudadanos, y de sensación de inseguridad para otros.

"Nos falta una alfabetización en el true crime" y también en la comunicación mediática en general, según él, porque la fuerza de la imagen es muy poderosa.

HACIA UN CÓDIGO ÉTICO CONCRETO

También cree que hace falta dar pasos hacia un código ético concreto: "Tendría que hacerse una deontología a partir de la deontología periodística".

El libro alerta además de la revictimización al narrar: ve necesario tener el consentimiento familiar y que todo 'true crime' incluya explícitamente el mensaje de que no ha servido al culpable para lucrarse por ninguna vía.

Para él, la línea más "roja" en este género es que el criminal se acabe lucrando de su delito sacando beneficio económico; por ejemplo, vendiendo los derechos de un libro sobre los hechos.

LOS COAUTORES

Alfonso Méndiz-Noguero es catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad, rector de UiC Barcelona, tiene un posgrado en Production Motion Pictures & Television (Universidad de California), ha dirigido 32 tesis doctorales y es autor de 18 libros y más de 150 artículos y monografías.

La periodista Marta Sánchez-Esparza es doctora en Comunicación, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, vicepresidenta de la Asociación de Periodistas de Investigación y está especializada en este periodismo, además de desinformación, cambios de la información en la era digital y representación mediática de la violencia.