El Liceu de Barcelona abre temporada con la ópera 'La zorrita astuta' sobre la naturaleza

El concejal Xavier Marcé, el director Josep Pons, las cantantes Elena Tsallagova y Paula Murrihy, el director general del Liceu, Valentì Oviedo y el director artistico Víctor García de Gomar, durante la presentación de 'La guineueta astuta' del Liceu - David Zorrakino - Europa Press

Regresa 24 años después de su única puesta en escena en el Liceu

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatre del Liceu de Barcelona abrirá la temporada 2025-2026 el lunes con la ópera 'La zorrita astuta' de Leos Janácek en la producción simbolista de Barrie Kosky, una obra sobre el ciclo eterno de la naturaleza y la relación del ser humano con el planeta, y que regresa al coliseo lírico barcelonés tras su única representación anterior en 2001.

En rueda de prensa en el Parc de la Guineueta de Barcelona, el director general del Liceu, Valentí Oviedo, ha destacado que la 2025-2026 es la última temporada de Josep Pons como director musical y agradecido su sabiduría y ser capaz de generar el sonido que ahora tiene la orquesta, así como la del 25 aniversario de El Petit Liceu.

El director artístico del Liceu, Víctor Garcia de Gomar, ha afirmado que 'La zorrita astuta' es un título muy querido por el público de ópera pero que "solo" se ha presentado una vez en el Liceu y que ahora lo hará en siete funciones hasta el 30 de septiembre --aunque este sábado 20 se hará una del programa 'Ópera entre generaciones' antes del estreno--.

Se trata de una obra de madurez de Janácek inspirada inicialmente en un cuento infantil checo y con la que trata aspectos que le preocupaban como la relación entre los seres humanos y los animales y el ciclo de la naturaleza en una reflexión filosófica para adultos.

La obra, reposición de Andreas Weirich, cuenta con las voces principales de Elena Tsallagova, Peter Mattei y Paula Murrihy, huye de los colores verde de la naturaleza y los árboles del bosque en los que se ambienta la obra y los cantantes que interpretan a los diferentes animales van vestidos de colores y no caracterizados de animales en una ambientación onírica.

En la ópera no desaparece el tono ligero del cuento, pero la carga principal recae en la representación realista de la naturaleza y sus procesos, y cada uno de los actos ocupa un periodo en la vida de la zorrita.

BEBER DEL FOLKLORE

Josep Pons, que dirige por primera vez esta partitura, ha asegurado que es una ópera situada en los movimientos musicales de principios del siglo XX que beben del folklore local en el ritmo y la acentuación del texto, en este caso checo, convirtiendo la pieza en una "aventura".

Pons, que ha calificado de genial a Janácek, ha destacado la instrumentación y la búsqueda de colores de la pieza del compositor, y ha destacado que está en la senda de 'Russsalka', de Antonin Dvorak, que cerró la temporada anterior del Liceu.

La soprano rusa Elena Tsagallova, que encarna a la pequeña zorrita, ha afirmado que se trata de una ópera "sofisticada pero accesible" en una obra que no está dirigida al público infantil sino a todos los públicos, y ha dicho que es complicado aprender el personaje, pero que una vez dentro busca disfrutar.

Por su parte, la mezzosoprano Paula Murrihy, que interpreta a la zorrita carismática, ha considerado que es una pieza perfecta como primer viaje al mundo de la ópera: "Es como una serie de Netflix, te engancha y quieres llegar al final".

Coincidiendo con las funciones de 'La zorrita astuta', el Saló dels Miralls del Liceu acogerá una exposición de la artista visual Eulàlia Valldosera inspirada en la obra de Janácek y que invita a percibir la realidad como un tejido mutable.