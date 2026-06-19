El Liceu de Barcelona estrenará en 2027 la ópera comunitaria 'La rosa de set pètals'

Presentación de la ópera comunitaria 'La rosa dels set pètals' del Liceu de Barcelona y el distrito de Sant Andreu - MARIO WURZBURGER/LICEU

BARCELONA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatre del Liceu de Barcelona estrenará en junio de 2027 su segunda ópera comunitaria, 'La rosa de set pètals', con la colaboración del distrito barcelonés de Sant Andreu, en una pieza en la que tendrá peso la memoria de la prisión de mujeres de la Trinitat Vella y su pasado industrial con la fábrica Fabra i Coats.

En rueda de prensa este viernes, el presidente del patronato del Liceu, Salvador Alemany, ha explicado que, tras el éxito de la primera ópera comunitaria 'La gata perduda' con el barrio del Raval de Barcelona, esta segunda del proyecto Ópera Prima busca consolidar el proyecto y demostrar que el teatro "puede construir relaciones con la ciudad", ahora con Sant Andreu en tres funciones del 4 al 6 de junio de 2027.

El director artístico del Liceu, Víctor Garcia de Gomar, ha asegurado que se trata de una "ópera ambiciosa" cuyo trabajo se inició en 2024, en la que se habla de la memoria, la lucha obrera y el patrimonio, y que quiere tener una continuidad más allá de las tres funciones, como iniciativas como el Cofre de Historias.

MEMORIA E IDENTIDAD

La dramaturga Blanca Bardagil firma el libreto, construido a partir de un proceso de descubrimiento del territorio, memoria e identidad del distrito de Sant Andreu y los 7 barrios que lo componen, mientras que la composición musical ha ido a cargo de Tomàs Peire y Lucas Peire.

Bardagil ha explicado que conversó con vecinos de los diferentes barrios del distrito y que rápidamente apareció la prisión de la Trinitat Vella, por lo que la trama de la ópera es la historia de una mujer que revive la separación traumática de su hija, nacida en la cárcel.

Ha explicado que el título de la ópera se refiere a los 7 barrios que componen el distrito, cada uno con su propia personalidad, y que ha querido que el coro ejerciera "de forma literal" la memoria de los barrios.

Una exinterna política de la prisión de la Trinitat Vella Pilar Rebaque ha asegurado que está siendo un privilegio participar en el proceso de esta ópera comunitaria, y ve "muy gratificante" este reconocimiento por parte de la ciudadanía y las entidades del distrito y del Liceu y que no han recibido por parte de las administraciones.

Israel Solà se encarga de la dirección escénica de la ópera donde busca transmitir la emoción y poética del libreto de Bardagil, construido de forma fragmentada, y exponer una escenografía en la que aparezca la prisión de la Trinitat Vella, los barrios, la Fabra i Coats y un geriátrico.

Manel Valdivieso, que asume la dirección musical de la partitura, ha asegurado que se ha hecho una prospección en una veintena de coros del distrito para que formen parte de las 200 o 250 que formarán parte y que tengan "una vivencia artística intensísima".

COFRE DE HISTORIAS

El proyecto Opera Prima ha impulsado la creación de un Cofre de Historias, con el objetivo de hacer visible la voz de los siete barrios del distrito, que amplía y fortalece la identidad del territorio a través de nuevos relatos, reconociéndolos en su proyecto e involucrando a personas que no participan en la producción operística.

El Liceu ha dicho que el Cofre de Historias no pretende ser un archivo científico, sino una constelación de miradas creativas, singulares, auténticas y genuinas sobre el territorio, y los relatos que la integran recogen valores como la libertad, la resiliencia y la identidad.

El cofre estará disponible en la web larosadelssetpetals.cat y se construirá a partir de vídeos, textos, relatos e imágenes: la compañía artística LabOriosa traduce artística y poéticamente los testimonios; la televisión comunitaria La Veïnal grabará los relatos, y el Museu d'Història de Barcelona ejercerá una función de asesoramiento.