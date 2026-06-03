Liceu, Palau de la Música y L'Auditori volverán a unirse con 2 conciertos en la playa de Barcelona

El Liceu, Palau de la Música y L'Auditori volverán a unirse con dos conciertos en la playa de Barcelona - ANTONI BOFILL/BARCELONA OBERTURA

BARCELONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatre del Liceu, el Palau de la Música Catalana y L'Auditori vuelven a unirse, a través de Barcelona Obertura, en una nueva edición de 'Clàssica a la Platja' con 2 conciertos gratuitos el 8 y 9 de julio en la playa de Sant Sebastià de Barcelona.

El 8 de julio, la Orquestra del Gran Teatre del Liceu, dirigida por Josep Pons, ofrecerá el concierto titulado 'Liceu Simfònic, música per a tothom', con algunas de las obras sinfónicas más emblemáticas del repertorio universal, en el marco del 25 aniversario del Petit Liceu, informan los tres equipamientos en un comunicado.

El 9 de julio, la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), dirigida por Ludovic Morlot, presentará el programa 'Una simfonia imaginària', que muestra la fuerza expresiva de la música sinfónica con obra de Serguei Rajmaninov, Antonin Dvorak y Piotr Ilich Chaikovsky.

Los coros de la Escola Coral del Orfeó Català llevarán la música a colectivos que no pueden acercarse a la playa y ofrecerán dos conciertos en residencias de ancianos y uno en el Hospital del Mar de Barcelona.

El recinto de la playa tiene capacidad para acoger a 22.000 personas y dispone de dos grandes pantallas para disfrutar los conciertos --que serán retransmitidos en directo por Betevé y Catalunya Música--.

'Clàssica a la Platja', que tiene el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y la Fundación La Caixa y la colaboración del Puerto de Barcelona, pondrá a disposición de personas sordas o con discapacidad auditiva mochilas vibratorias y bucles de inducción individual en una apuesta por la accesibilidad.