La licitación de obra pública en Catalunya cierra 2025 con un aumento del 17,4%, según la CCOC

BARCELONA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La licitación de obra pública en Catalunya ha aumentado un 17,4% interanual a cierre de 2025, alcanzando los 4.000,8 millones de euros, según el Informe de Licitació a Catalunya publicado por la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC).

En la evolución intertrimestral, la licitación durante el cuarto trimestre del ejercicio registró un alza del 3,7% respecto al tercer trimestre de 2025, pasando de 1.132,5 millones de euros a 1.173,9 millones.

Por administraciones, en el conjunto del ejercicio, la Generalitat lidera el alza de las licitaciones en Catalunya, con un incremento del 35,2% respecto al año anterior, seguida por la Administración local, que las incrementa un 16,2%.

En términos absolutos, sin embargo, la administración local es el nivel administrativo más activo, con un 46,6% de toda la licitación en Catalunya, alcanzando los 1.867,3 millones de euros, y la Generalitat copa el 32,1% de la licitación, con un importe total licitado de 1.282,6 millones de euros.

En el sentido contrario, el informe destaca que la administración central "continua disminuyendo su ritmo inversor", hasta anotar una caída del 6,9%, la tercera consecutiva, y con un importe licitado total de 619,1 millones de euros.

TIPO DE OBRA

El informe de la CCOC también desglosa las licitaciones por tipo de obra, que aumentan 26,8% interanual en el caso de la obra civil, alcanzando 2.066,8 millones de euros, mientras que la edificación aumenta un 8,9%, hasta 1.934,3 millones de euros.

Dentro del grupo de obra civil, destaca el incremento de la licitación de obras ferroviarias, con 459,1 millones de euros licitados, un 83% más, seguidas de las obras en carreteras y pistas de aeropuertos, con 376,77 millones de euros y un incremento del 52,3%.

La edificación no residencial aumenta un 9,8% interanual, alcanzando 158,08 millones de euros, mientras que la edificación residencial se mantiene estable, con una variación positiva del 0,1% y 0,22 millones de euros.