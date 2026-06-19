Licitada la mejora del tramo norte del paseo marítimo de Fenals, en Lloret de Mar (Girona)

Paseo marítimo de Fenals, en Lloret de Mar (Girona) - GENERALITAT

GIRONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha licitado el proyecto de mejora integral de 570 metros del tramo norte del paseo marítimo de Fenals, en Lloret de Mar (Girona), por 2,2 millones de euros, informa en un comunicado este viernes.

En una visita a la zona, la conseller Sílvia Paneque ha explicado que las obras permitirán que todo el paseo sea "resiliente al cambio climático y mucho más amable para el vecindario".

Los temporales de mar que hubo en marzo de 2024 provocaron el hundimiento de un tramo de 100 metros del paseo y afectaron a los tramos adyacentes, que también podían colapsar, y por ello se realizaron trabajos de emergencia para repararlo.

Paneque ha recordado que, una vez realizadas las obras, se comprometió a arreglar todo el paseo para prepararlo para futuros temporales y "hacer un paseo más amable".

Está previsto que las obras se puedan iniciar durante el primer semestre de 2027 y que el Ayuntamiento de la localidad asuma la concesión de la infraestructura cuando acaben.