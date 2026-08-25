Licitadas obras de reparación en el puente sobre el río Llobregat d'Empordà en La Jonquera (Girona)

Reparación del puente sobre el río Llobregat d'Empordà en La Jonquera (Girona)
Reparación del puente sobre el río Llobregat d'Empordà en La Jonquera (Girona) - MINISTERIO DE TRANSPORTES
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 25 agosto 2026 13:05
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GIRONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 370.000 euros unas obras de reparación del puente sobre el río Llobregat d'Empordà en el kilómetro 778,5 de la carretera N-2 a su paso por La Jonquera (Girona).

Los trabajos consistirán en un zuncho perimetral para "proteger la cimentación" y en su posterior recalce, según ha informado este martes el ministerio en un comunicado.

Además, se sustituirá la estructura existente, conformada por la bóveda original y sucesivas ampliaciones, por una losa superior de hormigón armado de canto de 0,60 metros apoyada por micropilotes que se empotran en la roca.

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