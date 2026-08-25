Licitadas obras de reparación en el puente sobre el río Llobregat d'Empordà en La Jonquera (Girona)

Reparación del puente sobre el río Llobregat d'Empordà en La Jonquera (Girona) - MINISTERIO DE TRANSPORTES

GIRONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 370.000 euros unas obras de reparación del puente sobre el río Llobregat d'Empordà en el kilómetro 778,5 de la carretera N-2 a su paso por La Jonquera (Girona).

Los trabajos consistirán en un zuncho perimetral para "proteger la cimentación" y en su posterior recalce, según ha informado este martes el ministerio en un comunicado.

Además, se sustituirá la estructura existente, conformada por la bóveda original y sucesivas ampliaciones, por una losa superior de hormigón armado de canto de 0,60 metros apoyada por micropilotes que se empotran en la roca.