La línea orbital debe "romper" el modelo radial de la red ferroviaria de Catalunya

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

La previsión "optimista" es que funcione en su totalidad en 2041

SANT SADURNÍ D'ANOIA (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)

La línea orbital ferroviaria que debe unir Mataró y Vilanova i la Geltrú (Barcelona) sin pasar por Barcelona y uniendo Granollers, Sabadell, Terrassa y Vilafranca del Penedès (Barcelona) debe "romper" el modelo radial de la red ferroviaria de pasajeros de Catalunya.

Lo han dicho fuentes del Govern en un encuentro con la prensa para presentar el proyecto junto a representantes de ERC, en la que han explicado que la previsión "optimista" es que la nueva línea funcione en su totalidad en 2041.

La línea ha sido presentada en un acto en el que han participado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; la consellera Sílvia Paneque; el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y los alcaldes de Sant Sadurní d'Anoia, Pere Vernet; Sabadell, Marta Farrés; Sitges, Aurora Carbonell; Vilafranca del Penedès, Francisco Romero, y Caldes de Montbui, Isidre Pineda.

El coste previsto del proyecto es de 5.200 millones de euros y se estima que dará servicio a 30 millones de pasajeros anuales, y que cuente con 120 kilómetros de longitud --68 kilómetros de vías nuevas-- y 40 estaciones --23 de nuevas--.

Las fuentes del Govern han explicado que el presupuesto del proyecto se incorporará a los acuerdos de la reunión bilateral Generalitat-Estado del próximo miércoles, ya que la voluntad es que "sea el Estado" quien financie las obras, aunque se buscan fórmulas para garantizar todas las inversiones a lo largo del tiempo.

En todo caso, han subrayado que el actual Pla de Rodalies ya contempla el tramo de la primera fase del proyecto, que une Santa Perpètua de la Mogoda y Sabadell (Barcelona).

"RESPUESTA" AL DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURAS

Las mismas fuentes han explicado que este proyecto es una "respuesta" a las voces que lamentan el déficit de infraestructuras en Catalunya y a la falta de construcción de nuevas líneas ferroviarias.

Han añadido que debe ayudar a "vertebrar el territorio y potenciar las comarcas" de la segunda corona metropolitana.

Asimismo, ha apuntado que permitirá que haya trenes "que no pasen por Barcelona", lo que dará forma de malla a la red de Rodalies, con puntos de intercambio tanto con el resto de líneas de Rodalies como con Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

FASES

Las fuentes han explicado que el proyecto está dividido en una fase 0, que pasa por reforzar la línea R8 de Rodalies hasta 2030, y otras cuatro fases para construir las nuevas vías necesarias.

La primera fase debe entrar en funcionamiento en 2034 para unir Granollers Centre con Terrassa Centre, con un presupuesto de 665 millones de euros para construir 5 kilómetros de vía para un recorrido completo de 32 kilómetros.

La segunda unirá Mataró y Granollers Centre, con un presupuesto de 1.450 millones para construir unos 20 kilómetros de vía y seis estaciones nuevas, y estaría acabada en 2037.

La tercera, entre Terrassa Oest y Vilafranca, contará con una inversión de 1.150 millones para que funcione en 2040, y las fuentes del Govern han apuntado que el tramo entre Esparraguera y Martorell (Barcelona) también sirva para el futuro eje transversal ferroviario.

El cuarto y último tramo, entre Vilafranca y Vilanova, estará acabado en 2041 y supondrá una inversión de 1.400 millones.

Las fuentes han explicado que algunos tiempos de trayecto previstos son 50 minutos entre Martorell y Granollers; 45 minutos entre Vilafranca y Sabadell, y 40 minutos entre Terrassa y Mataró, mientras que el tiempo total de punta a punta de la línea será de más de dos horas y media.