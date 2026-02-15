La línea RL4 de Rodalies ofrece servicio por carretera entre Cervera (Lleida) y Calaf (Barcelona)

Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La línea RL4 de Rodalies ofrece servicio por carretera este domingo en el tramo entre Cervera (Lleida) y Calaf (Barcelona), después de que este sábado se anunciara que la línea quedaba reabierta en todo su recorrido.

Según ha informado Rodalies vía 'X', el servicio se presta en tren entre Lleida-Pirineus y Cervera y entre Calaf y Manresa (Barcelona), mientras que el tramo entre Cervera y Calaf se presta en autobús con paradas intermedias.

Además, también informan de que el recorrido entre Manresa y la Estació del Nord de Terrassa se ofrece con servicio de tren lanzadera de la R4 y también mediante servicio complementario por carretera.