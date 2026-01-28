Las líneas R1 y RG1 de Rodalies reabren el tramo entre Arenys de Mar (Barcelona) y Blanes (Girona)

Viajeros cogen un tren de rodalies, en la estación de Sants, a 23 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las líneas R1 y RG1 de Rodalies han reabierto el tramo entre Arenys de Mar (Barcelona) y Blanes (Girona) desde este miércoles a primera hora.

De este modo, el servicio en estas líneas se presta en tren entre L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y Blanes (Girona) y en transporte alternativo por carretera entre Blanes y Maçanet-Massanes (Girona), han informado Renfe en un comunicado.

La circulación de la R1 de Rodalies se cortó el viernes pasado entre Blanes y Maçanet-Massanes (Girona) por un desprendimiento de tierra, informó Adif.