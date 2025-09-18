La lingüista Yásnaya Elena A. Gil afirma que "las lenguas no mueren, a las lenguas las matan"

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La lingüista, escritora e investigadora Yásnaya Elena A. Gil ha afirmado este jueves que "las lenguas no mueren, a las lenguas las matan", en el marco de su participación en el programa de residencias internacionales del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).

Según informa el CCCB en un comunicado, este programa de residencias se creó el año pasado en el marco del 30 aniversario del Centre, y cuenta con la colaboración de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y el apoyo y financiación de la Fundació Mir-Puig.

Gil, que es la quinta residente internacional del CCCB, ha asegurado durante una rueda de prensa que "la defensa de espacios de diálogo es más necesario que nunca en este contexto de discursos de derecha y de extrema derecha".

También ha señalado que "actualmente hay unas 7.000 lenguas y se calcula que a finales de este siglo habrán desaparecido más de la mitad".

A lo largo de su trayectoria, Yásnaya Elena A. Gil se ha centrado en el estudio de la diversidad lingüística de su región --Oaxaca, en México-- y en la elaboración de materiales didácticos para el aprendizaje y refuerzo de su lengua natal, el ayuujk --una variante de las lenguas mixes, con más de 100.000 hablantes en Oaxaca--.

El programa de Gil en el CCCB despliega, hasta diciembre, actividades que explorarán la diversidad cultural y los derechos lingüísticos, como conferencias, seminarios y la participación de la lingüista Elisa Loncon y la artista Elvira Espejo Ayca; y también participará en el Mondiacult 2025.