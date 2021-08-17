Lista de los 148 municipios catalanes afectados por la prórroga prevista del toque de queda

BARCELONA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha reducido a 148 la lista de municipios en los que prevé decretar un confinamiento nocturno entre la 1.00 y las 6.00 de la madrugada durante una semana más en su petición de prórroga al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
De los 148, un total de 125 tienen más de 5.000 habitantes y una incidencia acumulada de la pandemia igual o superior a 125 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días, y 23 no cumplen estos indicadores pero están rodeados de localidades que cumplen estos parámetros:
ABRERA.
ALCARRÀS.
ALCOVER.
ALMACELLES.
ALTAFULLA.
AMPOSTA.
ANGLÈS.
ARBÚCIES.
ARENYS DE MAR.
ARENYS DE MUNT.
ARGENTONA.
ARTÉS.
BADALONA.
BADIA DEL VALLÈS.
BALAGUER.
BANYOLES.
BARBERA DEL VALLÈS.
BARCELONA.
BELLPUIG.
BERGA.
BLANES.
CALAFELL.
CALELLA.
CAMBRILS.
CANET DE MAR.
CANOVELLES.
CARDEDEU.
CASTELLBISBAL.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES.
CASTELL-PLATJA D'ARO.
CELRÀ.
CENTELLES.
CERVELLÓ.
CONSTANTÍ.
CORBERA DE LLOBREGAT.
CORNELLÀ DE LLOBREGAT.
CUBELLES.
DELTEBRE.
EL PRAT DE LLOBREGAT.
EL VENDRELL.
ESPARREGUERA.
ESPLUGUES DE LLOBREGAT.
FIGUERES.
GAVÀ.
GELIDA.
GIRONA.
GUISSONA.
IGUALADA.
LA BISBAL D'EMPORDÀ.
LA LLAGOSTA.
LA SEU D'URGELL.
L'AMETLLA DE MAR.
L'ARBOÇ.
LES BORGES BLANQUES.
L'ESCALA.
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT.
LLEIDA.
LLIÇÀ DE VALL.
LLINARS DEL VALLÈS.
LLORET DE MAR.
MANLLEU.
MANRESA.
MARTORELL.
MASQUEFA.
MATARÓ.
MOLLERUSSA.
MONTBLANC.
MONTCADA I REIXAC.
MONTGAT.
MONT-ROIG DEL CAMP.
MÓRA D'EBRE.
NAVÀS.
OLESA DE MONTSERRAT.
PALAFOLLS.
PALAFRUGELL.
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.
PIERA.
PINEDA DE MAR.
PREMIÀ DE DALT.
PREMIÀ DE MAR.
REUS.
RIPOLLET.
RIUDOMS.
RODA DE BERÀ.
RODA DE TER.
ROSES.
RUBÍ.
SABADELL.
SALLENT.
SALOU.
SALT.
SANT ADRIÀ DE BESÒS.
SANT ANDREU DE LA BARCA.
SANT ANDREU DE LLAVANERES.
SANT BOI DE LLOBREGAT.
SANT ESTEVE SESROVIRES.
SANT FELIU DE CODINES.
SANT FELIU DE GUÍXOLS.
SANT FELIU DE LLOBREGAT.
SANT HILARI SACALM.
SANT JOAN DE VILATORRADA.
SANT JOAN DESPÍ.
SANT POL DE MAR.
SANT SADURNÍ D'ANOIA.
SANT VICENÇ DELS HORTS.
SANTA COLOMA DE GRAMENET.
SANTPEDOR.
SARRIÀ DE TER.
SOLSONA.
SÚRIA.
TARRAGONA.
TÀRREGA.
TERRASSA.
TORDERA.
TORELLÓ.
TORROELLA DE MONTGRÍ.
TOSSA DE MAR.
ULLDECONA.
VALLIRANA.
VALLS.
VIC.
VIDRERES.
VILADECANS.
VILAFRANCA DEL PENEDÈS.
VILA-SECA.
-MUNICIPIOS AFECTADOS SIN CUMPLIR INDICADORES
ALCANAR.
CALDES D'ESTRAC.
CASTELLVÍ DE ROSANES.
CERDANYOLA DEL VALLÈS.
CUNIT.
EL PAPIOL.
GIMENELLS I EL PLA DE LA FONT.
LA CANONJA.
LA PALMA DE CERVELLÓ.
LA RIBA.
MALGRAT DE MAR.
MOLINS DE REI.
PALLEJÀ.
SANT CARLES DE LA RÀPITA.
SANT CUGAT DEL VALLÈS.
SANT JAUME D'ENVEJA.
SANT JUST DESVERN.
SANT LLORENÇ D'HORTONS.
SANT QUIRZE DEL VALLÈS.
SANT VICENÇ DE MONTALT.
SANTA SUSANNA.
VILAVERD.
VINYOLS I ELS ARCS.