La literatura catalana será la invitada de honor del Salón del Libro de Turín 2027

BARCELONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La literatura catalana será la invitada de honor del Salón Internacional del Libro de Turín (Italia) 2027, uno de los principales del sector editorial europeo, según se ha anunciado en la clausura de la edición de este año.

La literatura catalana sucede a Grecia como invitada de honor, una distinción que en los últimos años han tenido también Países Bajos, la lengua alemana, Albania, la lengua española y Francia.

El salón celebró su primera edición en 1988 y la pasada edición contó con más de 230.000 visitantes, cerca de 1.000 expositores y 2.500 actividades.

La presencia del invitado de honor se concreta en un estand de unos 150 metros cuadrados con un pequeño escenario, la participación de entre 15 y 20 autores, la participación de editores en el Right Centre, la parte profesional de la feria, y actividades complementarias en la ciudad.

En los últimos cinco años, la literatura catalana ha ganado presencia en el mercado italiano con más de 180 traducciones.