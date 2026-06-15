La llamada de Jonathan Andic al 112 tras la caída de Isak Andic: "Mi padre se ha caído por un barranco"

Archivo - Jonathan Andic - EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La llamada de Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, Isak Andic, al teléfono de emergencias 112 tras la caída mortal del padre en Collbató (Barcelona) del 14 de diciembre, se ha publicado este lunes: "Mi padre se ha caído".

En un audio publicado por 'Catalunya Ràdio', recogido por Europa Press y que fuentes de la defensa han confirmado, el hijo del fundador de Mango pide ayuda y le explica a la operadora que cree que su padre "se ha caído por un barranco" que sitúa en el camino de las cuevas de Salnitre de Montserrat (Barcelona).

La operadora le pregunta por la edad de su padre, a lo que Andic hijo contesta que 71 años y, entre sollozos, vuelve a pedir ayuda y la operadora traspasa la llamada a los Bombers de la Generalitat.

LAS LLAMADAS

Las llamadas de Jonathan Andic al teléfono de emergencias 112 aparecen recogidas en el sumario que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell (Barcelona).

La instructora sitúa la caída a las 12.28 horas, y la primera llamada realizada por Jonathan Andic más de cuatro minutos después, a la pareja sentimental de su padre: "En ningún momento hizo llamada telefónica a su padre después de la caída".

Posteriormente, por parte del investigado se registraron dos llamadas a los servicios de Emergencias: la primera a las 12.36 horas y la segunda a las 13.13 horas.

LA SECUENCIA

Las llamadas también aparecen recogidas en el recurso presentado por la defensa, en el que solicita anular el auto que decretó las medidas cautelares que le fueron impuestas tras su detención como investigado por la muerte de su padre.

Según la transcripción, consultada por Europa Press, Jonathan Andic indica a la operadora del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que él iba "delante, un poco adelantado" con respecto a su padre, que de repente escuchó ruido de piedras, y que cuando se giró lo vio gritar y caerse.

El mismo día del accidente, Andic explicó a los Mossos d'Esquadra que mientras estaba andando por delante de su padre escuchó ruido de piedras cayéndose, se giró y vio un cuerpo rodando entre los matorrales, que a los pocos segundos escuchó un fuerte golpe y un gemido de dolor.

El día 31 de enero de 2025, el hijo explicó en un segunda declaración ante la policía que él caminaba delante y su padre lo seguía y "que no habían caminado mucho por la senda cuando escuchó como un ruido de piedras, se pudo girar y fugazmente vio un bulto, escuchó un impacto y un gemido, se giró más hacia el camino, mirando para ver a su padre y vio que no estaba".

Al ser preguntado por la instructora si sabía el punto exacto en el que se produjo la caída, respondió que no, que él no vio ni cómo ni cuándo cayó su padre, que lo único que vio fue "algo fugaz" y que lo que recuerda es el ruido de piedras, el impacto y un gemido.

Para la instructora, la versión que Andic relató a la enfermera del SEM, en la que manifestó que él iba adelantado, escuchó ruido de piedras y cuando se giró vio a su padre gritar y caerse "difiere" de la declaración prestada ante Mossos, en la que aseguró que estaba andando por delante de su padre y que vio un cuerpo rodando entre los matorrales.

Sin embargo, para la defensa "no hay modificación" en su relato, sino que en las primeras llamadas sólo hizo referencia a la caída y, durante la llamada con el SEM, describió una secuencia que es, en lo esencial, coincidente con la que posteriormente relató ante los Mossos.

"Las distintas precisiones en la descripción hay que relacionarlas con el contenido exacto de la pregunta que se le formula", insiste la defensa en su recurso, que defiende que es evidente que Jonathan Andic no vio la caída, pero sí el último tramo del deslizamiento del cuerpo desapareciendo.

FISCALÍA SE OPONE

El viernes, la Fiscalía se opuso al recurso presentado por la defensa de Jonathan Andic y se mantuvo en su petición, que fue la acordada por la instructora, de mantener las medidas cautelares adoptadas: la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y personaciones semanales en los juzgados, y se opuso a que se le devuelva el millón de euros que tuvo que abonar como fianza para quedar en libertad.

En un comunicado, el Ministerio Fiscal aseguró que su escrito desvirtúa cada una de las alegaciones esgrimidas por la defensa, basándose en los indicios derivados de los informes policiales, el análisis de la geolocalización, el contenido del móvil de la víctima, el registro de llamadas realizadas por el investigado en el momento de los hechos y el informe fotográfico de la escena.

Para la Fiscalía, lo hallado hasta el momento "contradice" la supuesta buena relación entre Jonathan Andic y su padre, como se refleja en los mensajes que se han recuperado, así como el modo y las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento del fundador de Mango.

Además, mantiene que existe un riesgo de fuga dada la "altísima capacidad económica" de Jonathan Andic y la severidad de las penas a las que podría enfrentarse, por lo que considera que las medidas cautelares que se acordaron son proporcionales y garantizan que el investigado estará a disposición judicial.