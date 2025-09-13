Lleida abre la inscripción a nuevas actividades para promover la ocupación de jóvenes

LLEIDA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Paeria de Lleida ha abierto la inscripción a nuevas actividades para promover la ocupación de jóvenes de 16 a 29 años, con dos sesiones de Job Dating para interesados en trabajar en el sector del deporte y el ocio.

La primera sesión se celebrará el 15 de octubre, sobre monitores de ocio, y el 25 de noviembre se hará una sesión centrada en los monitores deportivos, informa este sábado el Ayuntamiento en un comunicado.

El otro ámbito en que se trabajará será la formación, con cuatro cápsulas informativas para capacitar a los jóvenes en competencias transversales para el empleo: autoconocimiento, elaboración de currículum, búsqueda de trabajo y entrevistas laborales.