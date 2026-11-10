Lleida desarrollará un polo cooperativo para la economía social y solidaria por 600.000 euros

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu - EUROPA PRESS

LLEIDA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Lleida impulsará la puesta en funcionamiento de un nuevo polo cooperativo en el Mercat del Pla y convertirlo en un "nodo de dinamización económica y desarrollo local sostenible" a través de una subvención de 600.000 euros del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat.

La ayuda se distribuirá en una primera anualidad de 396.000 euros en 2026 y una segunda en 204.000 euros en 2027 para financiar las actuaciones necesarias para la creación del polo, informa el Govern en un comunicado al Consell Executiu de este martes.

Estas actuaciones subvencionadas incluyen la redacción de los proyectos técnicos, los estudios previos, las licitaciones necesarias y la ejecución para las obras de adecuación y puesta en funcionamiento del equipamiento.

Este nuevo espacio tiene el objetivo de "impulsar la creación y consolidación de cooperativas y otras iniciativas de la economía social y solidaria, generar actividad económica y ocupación y contribuir al desarrollo local sostenible".

Las obras de adecuación del espacio están a punto de salir a licitación, tras lo cual el Ayuntamiento de Lleida tiene previsto convocar un concurso para adjudicar la gestión y dinamización del polo.