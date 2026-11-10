Lleida fija servicios del 25% en autobuses urbanos y del 22% en guarderías municipales por la huelga

Carteles sobre la huelga general del 11N - David Zorrakino - Europa Press

LLEIDA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Lleida ha decretado, en acuerdo con los sindicatos, los servicios mínimos para la huelga general de este miércoles, entre los que destaca un 25% en los autobuses urbanos en franjas puntuales y la presencia de al menos el 33% de la plantilla en las guarderías municipales.

Así lo establece el decreto de Alcaldía, con el objetivo de garantizar la prestación de los servicios municipales esenciales, fijado a partir del Estatuto Básico del Empleado Público y del acuerdo vigente de condiciones de trabajo de los empleados del consistorio de la capital ilerdense.

SERVICIOS EDUCATIVOS Y TRANSPORTES

En el transportes urbano colectivo, el 25% de los servicios mínimos fijados operará entre las 6.30 y las 9.30 horas y entre las 16.30 y las 21 horas, y se deberá garantizar como mínimo un desplazamiento completo de ida y vuelta por línea.

Por su parte, en las guarderías municipales habrá como mínimo un miembro del equipo directivo por centro y un 33% de la plantilla de educadores, además de una persona de acogida en cada espacio, el personal de cocina in situ y el 33% de los monitores.

En cuanto al resto de centros educativos locales, como el Conservatori, la Escola d'Art Leandre Cristòfol y la Escola de Jardineria, contarán con un miembro de la directiva, servicios de conserjería y un 33% de la plantilla docente (a excepción de Jardinería, que tendrá un profesor y un monitor).

En el Institut Municipal d'Ocupació se mantendrá personal de atención y un docente por programa que implique contratación.

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y SERVICIOS SOCIALES

Respecto a la atención ciudadana, el Registro General operará con un trabajador; la perrera contará con un empleado por turno, y tanto el Cementerio como el equipo de guardia de Servicios Sociales mantendrán su servicio habitual; en el resto de departamentos municipales la asistencia al trabajo será libre y voluntaria.

En el ámbito social, la teleasistencia operará al 85% para atender urgencias; el Servicio de Ayuda a Domicilio prestará atención urgente e inaplazable; los centros de día ofrecerán su servicio de restauración habitual con el 50% del resto de prestaciones, y el albergue de urgencia y el proyecto Sostre 360 funcionarán como un día festivo.

Asimismo, la grúa municipal contará con un tercio de su dotación habitual y el depósito de vehículos operará como en festivo, mientras que los suministros de agua, saneamiento y alumbrado público garantizarán las reparaciones urgentes.

CORTES DE TRÁFICO Y DISPOSITIVO POLICIAL

En paralelo, la Guàrdia Urbana desplegará un dispositivo especial de tráfico ante las previsiones de cortes de circulación programados por los sindicatos en los principales accesos a la ciudad.

Entre las 4.40 y las 10.30 están previstos cortes en el carril Llorenç Agustí Claveria, la C-13, la LL-11, la rotonda de los Institutos, la rotonda de la C-13 con la N-240a y el cruce del Pont Universitat, mientras que de 10 a 12 horas se verá afectado el cruce de Príncep de Viana con la plaza Ramon Berenguer IV.

Finalmente, a partir de las 17.30 se registrarán nuevas restricciones de tráfico con motivo de la manifestación convocada, que discurrirá desde la plaza Ricard Viñes hasta la Subdelegación del Gobierno.