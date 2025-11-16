Lleida orienta en la búsqueda de empleo a 270 personas en paro o situación de precariedad laboral

El servicio de orientación laboral Orienta del Ayuntamiento de Lleida - AYUNTAMIENTO DE LLEIDA

LLEIDA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Lleida, a través del Institut Municipal d'Ocupació (IMO) iniciará este lunes una nueva edición del servicio de orientación laboral Orienta, que atenderá a 270 personas en paro o situación de precariedad laboral.

El objetivo es mejorar la empleabilidad e inserción laboral y es un proyecto de duración anual, según ha informado el consistorio en un comunicado este domingo.

El proyecto ofrece acciones de orientación individual y grupal, sesiones de apoyo para definir objetivos profesionales, mejorar competencias básicas, técnicas y transversales, y acceso a información sobre recursos formativos externos.

Además, también se realizarán actividades de prospección y de contacto con empresas del territorio.

La atención está abierta a todos aquellos inscritos como demandantes de ocupación en el SOC, sin límite de edad o sexo.