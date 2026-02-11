Lleida suspende actividades y cierra equipamientos municipales por el viento este jueves

Archivo - Seu Vella de Lleida - EUROPA PRESS - Archivo

LLEIDA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Lleida ha decidido suspender las actividades y cerrar los equipamientos municipales este jueves para evitar desplazamientos innecesarios ante la alerta por fuertes vientos en Catalunya, según ha informado el consistorio en un comunicado.

La Paeria ha anunciado que los centros cívicos, ludotecas, centros de día y comedores para personas mayores permanecerán cerrados, que se limitará el acceso a los parques y plazas con arbolado, y que se suspenderán tanto las actividades culturales y festivas de Carnaval como la actividad lectiva en equipamientos educativos municipales.

Se mantendrá la atención social vía telefónica y el contacto con los usuarios de los servicios de atención y asistencia domiciliaria, y el servicio de transporte urbano seguirá funcionando con normalidad durante todo el día.