Llorca ve injusta la financiación valenciana y reclama mejorarla: "No pedimos privilegios"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en la segunda jornada del III Foro Económico y Social del Mediterráneo organizado por Prensa Ibérica en Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha reclamado un nuevo modelo de financiación que mejore el actual para su comunidad: "No pedimos privilegios, sino que se corrija una injusticia que dura demasiado y que afecta a personas concretas".

En la segunda jornada del III Foro Económico y Social del Mediterráneo organizado por Prensa Ibérica en Barcelona, ha reclamado un nuevo modelo que "no ahonde en las desigualdades" entre territorios de un mismo país, tras lo que ha lamentado que su comunidad esté en la cola de la financiación autonómica.

"Tiene especial significado que lo diga yo aquí en Catalunya. Porque creo que es importante que entendamos que el liderazgo económico del Mediterráneo no puede partir de la desigualdad entre territorios", ha subrayado Llorca, que ha asegurado que no puede haber privilegios pero tampoco agravios en el nuevo modelo.

El presidente valenciano ha defendido que para construir liderazgo en el Mediterráneo hacen falta cuatro condiciones: el agua, las infraestructuras, una fiscalidad que atraiga inversiones y una nueva financiación autonómica.

CORREDOR MEDITERRÁNEO

En cuanto a las infraestructuras, ha calificado de impresentable el ritmo de construcción del Corredor Mediterráneo, y ha llamado a los territorios del arco mediterráneo a "acordar una reivindicación común" para agilizar la construcción de esta infraestructura.

Llorca ha abogado por una fiscalidad baja y una burocracia ágil para atraer inversiones, y ha destacado que su Ejecutivo ha bajado los impuestos y, "lejos de recaudar menos", ha recaudado un 14% más, según sus cifras.

Sobre el agua, el presidente de la Comunidad Valenciana ha afirmado que "una España solidaria es una España que garantiza que ningún territorio se quede sin el agua que necesita, para vivir y para producir", tras lo que ha calificado de dramático el problema del agua en las comunidades del sur del arco mediterráneo.

Llorca ha expresado que en el liderazgo que considera que el área mediterránea tendrá en los próximos años "la Comunidad Valenciana tiene que ser protagonista", y ha subrayado que no se debe considerar al Mediterráneo como una zona periférica, sino que un área donde puede pibotar el futuro económico de España y del continente europeo.