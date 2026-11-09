Lluís Homar dramatiza a Llull, Verdaguer y Santa Teresa con 'Mística' en la Catedral de Girona

Lluís Homar protagoniza y dirige 'Mística'. - TEMPORADA ALTA

GIRONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El actor Lluís Homar dirige y protagoniza 'Mística', una lectura dramatizada de textos espirituales de distintas épocas que incluye a Ramon Llull, Jacint Verdaguer y Santa Teresa de Jesús, y que se podrá ver el 10 y el 12 de noviembre en la Catedral de Girona.

La obra, que también cuenta con textos de San Juan de la Cruz, Ibn Arabi, David Lynch y Simone Weil, entre otros, reflexiona "sobre el sentido de la existencia y la sociedad contemporánea", y forma parte de la programación del Temporada Alta 2026, informa el festival en un comunicado de este lunes.

A través de la palabra, la propuesta plantea "una reflexión sobre la existencia, la búsqueda interior y la necesidad de recuperar espacios de silencio y contemplación en una sociedad marcada por el individualismo y el materialismo".