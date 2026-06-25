Lluís Moreno es reelegido presidente de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya

Archivo - Lluís Moreno, presidente de la Cámara de Contratistas de Obras de Catalunya - CCOC - Archivo

BARCELONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Lluís Moreno ha sido reelegido presidente de la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC) para los próximos cuatro años, después de que su candidatura única haya obtenido el apoyo del 68% de las empresas asociadas en el proceso de renovación de los órganos de gobierno de la entidad.

La reelección da continuidad al proyecto iniciado en 2022 y "refuerza el compromiso de la CCOC con la defensa de los intereses de las empresas constructoras de obra pública", informa en un comunicado este jueves.

En este nuevo mandato, la CCOC centrará sus esfuerzos en "seguir mejorando el marco de la contratación pública", impulsando una planificación estable de las inversiones en infraestructuras y defendiendo la incorporación de mecanismos que garanticen el equilibrio económico de sus contratos.

Moreno es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y ha desarrollado su trayectoria profesional en el mundo de la construcción y las infraestructuras, ocupando responsabilidades directivas en empresas como Dragados, Copcisa, Copisa, Vialser y Asfaltplus.

La nueva Junta Directiva está integrada por Lluís Moreno como presidente y los vicepresidentes Francisco López (Acciona), Jordi Azlor (Sorigué), Santiago Farré (Rubau), Roberto Sisternes (FCC) y Sandra Rubau (Rubau Tarrés).