Lluís Puig revela que ha estado en Catalunya en varias ocasiones con su orden de detención vigente

Archivo - El exconseller de Cultura de la Generalitat, Lluís Puig, atiende a los medios durante la presentación del Centenari del Fets de Prats de Molló y de la Fundació Casa Francesc Macià, a 21 de marzo de 2026, en Prats de Molló (Francia). - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exconseller de la Generalitat Lluís Puig (Junts) ha revelado este miércoles que ha estado en Catalunya en varias ocasiones durante los 9 años en los que ha vivido fuera de España tras el 1-O: "He pisado tierras del Ripollès, la Garrotxa y el Empordà, pero de forma discreta".

"Viendo que el hecho de traspasar una línea, que en muchos de estos sitios son cierres para que las vacas no cambien de lado, tampoco me provocaba nada especial. Decir que la Catalunya Nord es Catalunya es muy verdad", ha destacado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press.

Aunque no hizo actos ni actividades concretas en Catalunya, ha insistido en que la naturaleza "es muy abierta, no tiene líneas" y también ha aclarado que en estos años no se ha acercado hasta su casa.

Sí ha explicado que hace dos años, en Col de Ares (Francia) --que hace frontera con Catalunya--, con la llegada de la 'Flama de Sant Joan', llegó una patrulla de los Mossos d'Esquadra cuando estaba en la parte catalana.

"No hay cierre fronterizo, pero allá el asfalto cambia de color en la carretera. Charlando y andando con gente estaba a centenares de metros en el lado del color que me podían perseguir y llegó un coche de los Mossos, que creo que no me vio. Y tranquilamente fui andando de nuevo hacia el color del asfalto que me era más amigable", ha relatado.

Tras expresar su alegría por al decisión del Tribunal Constitucional, ha avisado de que no supone "el final de nada" y no cree que vuelva de forma inmediata a Catalunya cuando pueda hacerlo, tampoco si lo hará cuando regrese el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont.

"TEMPOS DIFERENTES"

"Seguramente tenemos tempos y velocidades diferentes", ha subrayado Puig, que pese a decir que tiene ganas, ha asegurado que quiere hacerlo con calma teniendo en cuenta las planes, proyectos y relaciones que ha establecido durante estos 9 años.

También tiene ganas de sentarse en su escaño del Parlament como diputado de Junts y "retirar el lazo amarillo que los compañeros, escrupulosamente, me colocan en el salón de plenos".

"Tengo ganas de cumplir con este mandato democrático", ha manifestado el exconseller, tras explicar que cuando entre en el Parlament saludará al presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Lo hará, ha concretado, porque es el presidente de Catalunya: "Este hecho humano está por encima de todo, y por descontado el respeto institucional".