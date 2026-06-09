Llum Rodríguez, nueva síndica mayor de la Sindicatura de Comptes

Archivo - La síndica mayor de la Sindicatura de Comptes, Llum Rodríguez - SINDICATURA DE COMPTES - Archivo

BARCELONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Sindicatura de Comptes ha escogido por unanimidad a Llum Rodríguez como síndica mayor, en sustitución de Miquel Salazar, que renunció al cargo el pasado 30 de mayo, informa el ente en un comunicado este martes.

Rodríguez es la primera mujer en ocupar el cargo, y ya ejercía de síndica mayor por suplencia desde el pasado 25 de marzo.

Según el procedimiento legal previsto, Rodríguez debe ser propuesta por el Pleno de la Sindicatura y nombrada por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para un periodo de tres años.

Rodríguez es licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas por la Universitat de Barcelona (UB) y es funcionaria de la Diputación de Barcelona, donde ejerce como gerente del Organismo de Gestión Tributaria.

Forma parte de la Sindicatura de Comptes desde febrero de 2022 y dirige los departamentos sectoriales A y G, y forma parte de la Comisión de Gobierno.