Llum, Visualfy y Academia Solferino reciben el Premio de Tecnología Humanitaria de Cruz Roja.

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha entregado este miércoles el Premio de Tecnología Humanitaria a las empresas Llum, Visualfy y Academia Solferino en la feria 'Four Years From Now' (4YFN), que se ha celebrado dentro del Mobile World Congress (MWC) en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona desde el lunes hasta este jueves.

Según informa Cruz Roja en un comunicado, la startup Llum ha ganado la categoría 'Impacto' por su iniciativa solidaria de prepago de servicios para personas sin hogar, y ha destacado que Llum "va más allá de ofrecer ayudas directas, y también quiere eliminar los prejuicios".

La categoría 'Impulso' la ha ganado la empresa Visualfy Places por diseñar "un sistema para traducir los sonidos en notificaciones push en el móvil, en una pulsera inteligente, o cambios de iluminación para avisar de peligros, el turno en el médico o el aviso de cierre de un servicio" dirigido a personas con discapacidad auditiva.

La academia Solferino --iniciativa de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) y de sus Sociedades Nacionales-- se ha llevado el premio de la categoría 'Cruz Roja' "por impulsar y apoyar la innovación y el cambio en el mundo" en sus diferentes proyectos.

Además, Cruz Roja ha organizado una mesa redonda sobre 'La tecnología humanitaria del futuro' en la que han participado el responsable de Desarrollo de Negocio de Alexa en España, Andrés Pazos; la directora de Desarrollo de Negocio de Robótica en Alisys, Jorgina Díaz, y la responsable de Relaciones Institucionales de Samsung, Elena Díaz-Alejo, entre otros.