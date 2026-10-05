Las lluvias provocan la caída de un muro sin heridos en la calle Ciutat de Balaguer de Barcelona

Caída de un muro en la calle Ciutat de Balaguer de Barcelona
Caída de un muro en la calle Ciutat de Balaguer de Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 5 octubre 2026 14:36
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BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes lluvias de este lunes han provocado la caída de un muro en la calle Ciutat de Balaguer de Barcelona, y aunque no ha causado personas heridas, dos coches y una moto han resultado afectadas, según confirman fuentes municipales a Europa Press.

El derrumbe se ha producido por la mañana y los Bombers de Barcelona han recibido el aviso para revisar los daños.

Las mismas fuentes han indicado que se procederá a la retirada de los escombros a la mayor brevedad posible.

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