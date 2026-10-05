Las lluvias provocan la caída de un muro sin heridos en la calle Ciutat de Balaguer de Barcelona

Caída de un muro en la calle Ciutat de Balaguer de Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes lluvias de este lunes han provocado la caída de un muro en la calle Ciutat de Balaguer de Barcelona, y aunque no ha causado personas heridas, dos coches y una moto han resultado afectadas, según confirman fuentes municipales a Europa Press.

El derrumbe se ha producido por la mañana y los Bombers de Barcelona han recibido el aviso para revisar los daños.

Las mismas fuentes han indicado que se procederá a la retirada de los escombros a la mayor brevedad posible.