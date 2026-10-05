Las lluvias provocan incidencias en hospitales y centros sanitarios de Barcelona y Girona

Una calle inundada en el barrio de Nou Barris, a 5 de octubre de 2026, en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El episodio de lluvias en Catalunya ha causado incidencias en una veintena de hospitales y centros sanitarios, principalmente de Barcelona y Girona, informa la Conselleria de Salud de la Generalitat.

En el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona se ha activado el plan de autoprotección con bomberos y se ha producido múltiples afectaciones en fachadas, ventanas y cubiertas e inundaciones en varios edificios no asistenciales.

Las lluvias han tenido repercusión en una parada del vapor de esterilización y dos resonancias, así como incidencias en la unidad de neonatos, área quirúrgica, extracciones y farmacia del Hospital General y del área prequirúrgica del Infantil.

En Barcelona se han producido diversas incidencias en diversos ambulatorios como el EAP Raval Nord, el GAPIC Muntanya, el EAP El Clot, el CSMA Ciutat Vella, el CAP Larrard, el EAP Poble Sec, el EAP Ramon Turró, la Fundació Nou Barris y el Centre Fòrum, con filtraciones e inundaciones.

En el Hospital General de Granollers (Barcelona), las lluvias han vuelto a provocar incidencias en los subterráneos y la zona de Urgencias, y ha afectado especialmente al área de Farmacia: los quirófanos no han quedado afectados y se han redirigido los flujos de Urgencias.

En el Hospital de Mataró (Barcelona) ha quedado sin servicio el helipuerto por problemas con los ascensores, en el Institut Català d'Oncología en L'Hospitalet (Barcelona) se han inundado el área de acceso y aparcamiento, ya resueltas, y las analíticas en la comarca del Vallès Oriental (Barcelona) se han suspendido.

GIRONA Y TARRAGONA

En Girona, el Hospital de Blanes funciona las urgencia, el laboratorio y radiología, excepto la resonancia magnética, el CAP Tordera se ha inundado de nuevo y el de Arbúcies-Sant Hilari está sin Internet desde el domingo.

En Tarragona, se ha rescatado en Coma-ruga a una madre y una niña de 3 años en un coche, se encuentran bien, con hipotermia leve.